Búcsú egy legendás párharctól: jöhet az utolsó Djokovic-Nadal csata!

A Davis-kupára készülve Rafael Nadal elégedett volt a teljesítményével, annak ellenére, hogy 6-3, 6-3 arányban kikapott honfitársától Carlos Alcaraztól a Six Kings Slamen.

A mérkőzés Alcaraz ellen Nadal első találkozója volt azóta, hogy a múlt héten bejelentette, a Davis-kupát követően visszavonul, ahol Spanyolország színeiben játszik jövő hónapban.

Nadal és Alcaraz együtt párosoztak a párizsi olimpián, és a Davis-kupában is újra egy csapatot alkothatnak.

„Egy hónap múlva itt van előttem a Davis-kupa, így minden nap egy lehetőség arra, hogy jobb és jobb legyek, és felkészüljek a teniszkarrierem utolsó tornájára” – mondta Nadal. „Szeretnék mindent megtenni, hogy készen álljak, és valamilyen módon segítsem a csapatot.”

Had to smile after that one 😁#SixKingsSlam @RafaelNadal pic.twitter.com/E3vcUIfdch

— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2024