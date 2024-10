Elképesztő összegért kelnek el a jegyek Nadal lehetséges utolsó mérkőzésére

Rafael Nadal közelgő utolsó profi fellépése a novemberi Davis-kupa döntőn emlékezetes esemény lesz. Ennek egyik következménye, hogy az újraértékesített jegyek elképesztő árakon kelnek el az esetlegesen utolsó mérkőzésére.

Nadal csütörtökön egy videóban jelentette be visszavonulását a tenisztől. Azt is megerősítette, hogy a Davis Kupa döntőn, hazai pályán, Málagában búcsúzik el a profi tenisz világától.

Még nem tudni biztosan, hogy Nadal utolsó mérkőzése mikor és melyik lesz a Davis-kupa döntőn.

A spanyol válogatott a negyeddöntőben a hollandokkal néz szembe. A holland csapatban ott van Botic van de Zandschulp is, aki idén az US Open második fordulójában meglepetésre legyőzte Carlos Alcarazt.

Ennek oka, hogy a legtöbben arra számítanak, hogy Nadal Alcarazzal fog összeállni párosban. A duó az olimpián már együtt játszott, és eljutottak a negyeddöntőig. Nadal és Alcaraz újabb közös játéka rendkívül izgalmas kilátás.

Mivel a spanyolok a favoritok a holland csapat ellen, nem biztos, hogy Nadal utolsó meccse ellenük lesz. Azonban, ha a spanyolokat kiejtik, az esély arra, hogy Nadal búcsúzik, elképesztő árakon mozgatja meg az újraértékesített jegyeket.

Tickets for Spain’s quarter-final tie vs the Netherlands at the Davis Cup Finals (including possibly Nadal’s last ever match) are on sale by resellers for up to €34,500 😳🎟️🇪🇸

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 11, 2024