Murray számára megterhelő volt Djokovic edzőjének lenni

Bár megtiszteltetés volt, hogy felkérték a 24-szeres Grand Slam-bajnok irányítására, Murray számára az új szerep több terhet rótt rá, mint várta.

Murray állandó vágyakozása a taktikai előny megszerzésére, ami rendkívül hasznos volt, saját nehézségeket is hozott magával.

„Elég rosszul csináltam azt is, hogy túl sok időt töltöttem a szobámban, csak teniszmérkőzéseket nézve. Szinte túlzottan elemeztem a meccseket, túl sokat készültem” – mondta Murray.

„Ezért úgy éreztem, hogy eléggé elfáradtam, de a torna végére már jobban csináltam. Azt mondtam magamnak, hogy ez túl sok, adj magadnak egy kis pihenőt. Menj el a terembe, sétálj egyet, üss néhány golf labdát. Nagyon jó tapasztalat volt, amiből sokat tanultam, de nehéznek találtam, megterhelőnek” – tette hozzá.

Murray és Djokovic születésük alapján mindössze egy hét különbséggel, 1987 májusában jöttek a világra, és pályafutásuk nagy részét együtt töltötték a profi tenisz világában. Míg Djokovic 25-11-re megnyerte kettejük párharcát, addig Murraynek is voltak sikeres pillanatai a sport legnagyobb színpadain. Többek között két Grand Slam döntőben is felülmúlta szerb riválisát (US Open 2012, Wimbledon 2013).

Ennek fényében Murrayt megkérdezték, hogy beszélt-e valamilyen konkrét gyengeségről Djokovic játékában, amit ő saját hasznára próbált kihasználni az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

„Erről már elég hamar beszéltünk, az első pár napban, amikor együtt dolgoztunk” – válaszolta Murray. „Nem annyira arról volt szó, hogy mit csinált rosszul, inkább arról, hogy mi az, amit jól csinál. Amikor veled játszottam, és te ezt csináltad, annyira nehéz volt ellened játszani, és inkább a pozitívumokat próbáltuk hangsúlyozni. Ha jól játszik, ez így néz ki, és így érzi magát a másik játékos.”

„Mindig is úgy találtam játékosként, hogy sosem tudod, milyen gyors a saját ütésed, milyen hatása van a másikra. Mit éreznek? Nyilván beszélhetsz erről az edzőiddel, de ha hallhattam volna Novak vagy Fed vagy Nadal véleményét, hogy ‘utálom, amikor ezt csinálod velem’, az nagy segítség lett volna.”

Murray nemcsak Djokoviccsal, hanem Roger Federerrel és Rafael Nadallal is megosztotta a pályát karrierje során. A 37 éves játékost megkérdezték, hogy kit választaná edzőként, ha mindhárom legenda a csúcson keresné a segítségét.

„Ez egy nagyszerű kérdés” – mondta Murray. „Valószínűleg Roger-t választanám, mert annyi mindent képes csinálni a teniszlabdával, annyi lehetősége van… De tisztességesen, Novak is nagyon jó volt ebben. Ez az egyik oka annak, hogy nem igazán számít, ki edzi őket, amíg tiszta irányítást adsz nekik, mert ők olyan nagyszerűek.”

„Sok ember képes lenne ezt kitalálni, bárki, aki jól ismeri a teniszt, meg tudja csinálni, de nem minden játékos képes arra, amit kérsz tőle. Ez volt a csodálatos dolog Novak esetében. Néhány meccsén átadtam neki azt a stratégiát, amit hasznosnak tartottam, és ő képes volt pontosan végrehajtani azt, amit kértem, a technikai tudása miatt. Az, ahogyan üt a teniszlabdával, ahogy mozog a pályán, és hogy nincsenek gyengeségei, az adja az okot, hogy képesek jobban végrehajtani a játékmenetet, mint bárki más, mert olyan ügyesek.”

„Úgy gondolom, hogy Roger edzése szórakoztató lett volna, mert annyi természetes ütése volt – nem szeretem, hogy így mondjam – de úgy tűnik, mintha természetes lenne. Nagyon keményen dolgozott, de minden ütése megvolt. Tehát bármit kérhettél tőle, ő megcsinálta” – mondta a háromszoros GS-bajnok skót.