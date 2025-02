Djokovic hamarabb visszatérhet a sérüléséből mint gondolták?

Úgy tűnik, hogy a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic hamarabb felépült a melbourne-i sérüléséből, mint várták, így a szerb készülhet a sztárokkal teli 2025-ös Katar Openre.

Djokovic a 2025-ös Australian Openen szenvedett bal combhajlító sérülést, ami miatt fel kellett adnia a Zverev elleni elődöntőt.

Bár először hónapokig tartó pihenőt jósoltak neki, egy későbbi jelentés szerint a sérülés mégsem volt olyan súlyos, mint a 2023-as Australian Openen.

🚨 GOOD NEWS: Novak Djokovic will travel to Doha next week to begin training, and looks very likely to participate in the tournament 🇶🇦

