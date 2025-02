Djokovic sosem kapta azt a támogatást, amit Federer és Nadal

Tim Henman szerint Novak Djokovic számára különösen nehéz volt a 2025-ös Australian Openen a búcsúzásakor kapott füttykoncert, mert mindig is vágyott arra az elismerésre, amit Rafael Nadal és Roger Federer megkapott.

Bár Djokovic rengeteg rajongóval büszkélkedhet, mégsem élvezte soha azt az egyértelmű támogatást, mint két legnagyobb riválisa, még a rekordjai ellenére sem.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025