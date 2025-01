Mpetshi Perricard újabb skalpot gyűjtött be Brisbane-ben

Giovanni Mpetshi Perricard és Reilly Opelka meggyőző teljesítménnyel biztosították helyüket a brisbane-i ATP 250-es torna negyeddöntőjében, miközben a 19 éves cseh Jakub Mensik szintén kiváló játékkal jutott tovább.

A 21 éves francia Mpetshi Perricard fantasztikus formában kezdte a mérkőzését Frances Tiafoe ellen, már az első adogatójátékában négy ászt ütött.

A brisbane-i hőség sem állította meg a világranglista 31. helyén álló játékosát, aki összesen 20 ászt ütött és mindkét ellene szóló bréklabdát hárította, végül pedig 6-4, 7-6(4)-re győzött.

