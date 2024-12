Djokovic továbbjutott, Kyrgios búcsúzott Brisbane-ben

A szerb Novak Djokovic magabiztosan kezdte a Brisbane International tornát, amikor kedden este 6-3, 6-3-ra legyőzte a hazai kedvenc Rinky Hijikatát.

Ez volt Djokovic első egyéni mérkőzése október óta.

A 37 éves játékos tiszta ütésekkel és pontos szervajátékkal dominált a 75 perces mérkőzésen a Pat Rafter Arénában. Előző nap Nick Kyrgios oldalán páros győzelmet is aratott.

A második fordulóban Gael Monfils lesz az ellenfele, akit eddig mind a 19 találkozójukon legyőzött.

Djokovic ezen a héten arra törekszik, hogy Jimmy Connors (109) és Roger Federer (103) után a harmadik férfi legyen, aki 100 ATP-tornagyőzelmet szerez.

A 21 éves Perricard 36 ászt ütött a mérkőzés során, és komoly teszt elé állította Kyrgios csuklóját.

