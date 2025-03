Mourinho alaposan kibabrált korábbi klubjával

A Tottenham állítólag megfigyelőket küldött, hogy megnézzék a Fenerbahce 19 éves sztárját, Yusuf Akciceket, ám José Mourinho meglepetésre a kispadon hagyta.

A 19 éves csodagyerek a tavalyi szezonban robbant be a köztudatba. Fiatal kora ellenére minden sorozatot figyelembe véve 15 mérkőzésen lépett pályára az isztambuli klub színeiben.

Idén további 14 találkozón szerepelt, Mourinho ráadásul az év eleje óta többnyire kezdőként számol vele.

A fiatal tehetség végigjátszotta a Galatasaray elleni kiélezett, gól nélküli rangadót, majd újabb remek teljesítményt nyújtott csapata 4-1-es Gaziantep elleni török kupagyőzelme során.

A Footboom szerint jelenlegi formája több csapat figyelmét is felkeltette, köztük a Tottenhamét is.

A londoni klub ezért megfigyelőt küldött Isztambulba, hogy élőben nézze meg Akciceket a Fenerbahce hétvégi bajnokiján az Antalyaspor ellen.

A korábbi Tottenham-menedzser inkább Mert Müldürnek szavazott bizalmat a védelem tengelyében. Amikor azonban Müldürt lecserélte, nem Akciceket küldte pályára, hanem Alexander Djikut.

A Tottenham a kisebb malőr ellenére várhatóan továbbra is figyelemmel követi Akciceket, mivel Ange Postecoglou szeretné megerősíteni csapatának védelmét. Különösen az idei szezonban tapasztalt brutális sérüléshullámot követően.

😭 Tottenham sent a scout to Turkey to watch young talent Yusuf Akçiçek during Fenerbahçe vs. Antalyaspor…

Mourinho found out and benched him for the whole game! 😂 pic.twitter.com/f0zd351JOB

— 4Football (@4footballtv) March 5, 2025