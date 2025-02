Büntetőeljárást indít Mourinho ellen Sallai Roland klubja

A Galatasaray bejelentette, hogy „büntetőeljárást indít” a Fenerbahce vezetőedzője, Jose Mourinho ellen, miután állításaik szerint a portugál szakember rasszista megnyilvánulásokat tett a két csapat legutóbbi összecsapását követően.

Nem volt egyértelmű, hogy mely Mourinho által közölt kijelentésekre utalt a Galatasaray.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Mourinho azt mondta, hogy a hazai kispadon „mintha majmok ugráltak volna”. Valamint ismételten bírálta a török játékvezetőket, mondván, hogy „katasztrófa” lett volna, ha egy hazai bíró vezeti a meccset.

A mérkőzést a szlovén Slavko Vincic vezette, miután mindkét klub kérte, hogy külföldi bíró irányítsa a találkozót.

A jogi lépések fenyegetése mellett a Galatasaray bejelentette, hogy „hivatalos panaszt” nyújt be a labdarúgás irányító testületeihez.

Here’s the video in question from Jose Mourinho.

My personal take is…Jose is many things and a racist is not one of them. Judge the man off his track record for 30 years, not one poorly worded sentence. 🤷🏽‍♂️pic.twitter.com/2u0Lc6Ad9m

— Football Hub (@FootbalIhub) February 24, 2025