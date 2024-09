„Mostantól a labda nélkül fogunk játszani…”

Mikel Artetát az újságírók arról faggatták, mit gondol arról, hogy három mérkőzés alatt kétszer is labdaelrúgásért állították ki játékosát.

Az Arsenal szerdán a Bolton ellen lép pályára az Angol Ligakupa harmadik fordulójában. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azonban maga a párharc csak érintőlegesen volt téma, az újságírókat még mindig inkább a vasárnapi, City elleni bajnoki rangadó foglalkoztatta. Mikel Arteta, a csapat menedzsere megkapta azt a kérdést, hogy az elmúlt három meccsen kétszer labdaelrúgás miatt állították ki egy játékosát, amire ő úgy felelt:

„Mármint, hogy passzolni a labdát, úgy érti? Én úgy hiszem igen. Azt mondom majd a játékosoknak, hogy ne érjenek a labdához, mostantól labda nélkül fogunk játszani..” – felelte kissé kritikusan és a játékvezetői karnak odaszúrva a spanyol mester.

🗣️ Arteta when asked about telling his players not to kick the ball away…

“For passing the ball you mean? I think so. Don’t touch the ball, we’ll play without the ball!”.

