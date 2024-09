„Kettős mérce” – Szoboszlai esetével példálóznak a dühös Arsenal-szurkolók

Michael Oliver egy korábbi, a magyar válogatott csapatkapitányát is érintő ítéletével mutatták be a PL-játékvezetők inkonzisztens döntéseit a frusztrált drukkerek.

A Premier League-szezon vasárnapi játéknapja több vitatott ítéletet hozott, előbb a Super Sunday nyitómeccsén Morgan Gibbs-White kiállítása borzolta a kedélyeket, majd Trossard labda elrúgás utáni második sárgája miatt volt felháborodás.

Az elkeseredett szurkolók a szeptember 14-ei, szintén Oliver által vezetett Liverpool – Nottingham meccsen történtekkel próbálták demonstrálni a közösségi média felületein, mennyire inkonzisztens szerintük a játékvezetés az angol élvonalban.

Történt ugyanis, hogy Szoboszlai Dominik 0-1-es állásnál – az Ágyúsok belga támadójához hasonlóan – sárga lappal birtokában elrúgott egy labdát. A szemfüles drukkerek pedig érdekes észrevételt osztottak meg az X-en.

Az „önjelölt ítélőszék” szerint 1.13 század másodperc telt el Oliver sípszója és Szoboszlai frusztráltan elkövetett mozdulata között, míg Trossard vasárnapi esetében ez az érték 1.07 volt.

There was 1.07 seconds between Michael Oliver’s whistle and Leandro Trossard kicking the ball away.

Last weekend, there was 1.13 seconds between Oliver’s whistle and Szoboszlai kicking the ball away during Liverpool’s 1-0 loss vs Forest

Same referee, same offence, same… pic.twitter.com/fSAXL2xT4x

— Mo (@Mo_Arsenal9) September 23, 2024