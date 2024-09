Arteta: Ezek alapján 100 PL-meccsen számítok 10 a 11 elleni mérkőzésekre

Az Arsenal 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League ötödik fordulójában. Az Ágyúsok rosszul kezdték a találkozót, Haaland 9. percben esett góljával már hamar vezetett a címvédő. Azonban Calafiori bombájának és Gabriel fejesének köszönhetően még az első félidőben fordított a londoni együttes. Michael Oliver, a meccs játékvezetője, hat percet hosszabbított az első játékrész végén, de az 53. percig engedett az eseményeket és a félidő végén kiosztott egy piros lapot is.

Leandro Trossard rúgta el a labdát és kapta meg a második sárga lapját, így Declan Rice 3. fordulóban esett piros lapja után megint labdaelrúgás miatt állítottak ki egy Arsenal-játékost. A Manchester City pedig ebből adódóan igen domináns játékot nyújtott a második félidőben, 90%-ban náluk volt a labda és 27 lövésük volt, de csak a 98. percben sikerült egyenlíteni, az Ágyúsok majdnem kivédekezték. Mikel Arteta, a csapat menedzsere pedig érthetően hangot adott csalódottságának.

„Ha valaki focizott már életében vagy bármilyen más sportot játszott, az tudhatja, hogy az ilyen mindig benne van, előfordul és azt gondolom jogtalan büntetni. Leandro alig egy másodperccel a sípszó után rúgta el labdát, körülbelül mire meghallotta, esélye sem volt megállítani a mozdulatsort. Az előzőnél, Doku jóval később tett így, ő nem kapott sárga lapot” – nyilatkozta a spanyol mester.

🗣️ Mikel Arteta on Trossard’s sending off:

“If you’ve played football or any sport, it’s less than a second. Less than a second.” ⏳

“The previous one [Jeremy Doku delaying the restart] is more than a second. That’s it. Simple.” 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wa1wkKDStd

— DailyAFC (@DailyAFC) September 22, 2024