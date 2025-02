Montoya szerint Verstappen nem lesz kihívás Hamiltonnak

Juan Pablo Montoya úgy véli, Verstappen nem lesz komoly ellenfél Hamilton számára a következő szezonban.

Verstappen négyszeres címvédőként kezdi az idényt, míg Hamilton a Mercedestől a Ferrarihoz igazolt, nem titkolt szándékkal, hogy megszerezze az abszolút rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét. Montoya szerint nem várható, hogy a holland címvédő és a brit versenyző régi rivalizálása újraéledjen 2025-ben.

A Red Bull komoly gondokkal küzdött a 2024-es autójával, és bár a szezon végére sikerült visszakapaszkodniuk, a teljesítményük továbbra is ingadozó volt.

Mindemellett a csapat elveszítette Adrian Newey-t, aki az Aston Martinhoz távozott, miközben a McLaren és a Ferrari autói már az előző szezon végén is gyorsabbak voltak a Red Bullnál.

Mivel a 2025-ös modellek a 2024-es verziók továbbfejlesztései lesznek, Montoya szerint Verstappen nehéz év elé néz.

„Max Verstappen nem lesz Lewis problémája idén” – mondta Montoya az OnlineCassino.com oldalnak.

„Meglepne, ha a Red Bull olyan erősen kezdene, mint az elmúlt években. Adrian Newey is elmondta, hogy a csapat problémái nem olyan egyszerűek, mint ahogy azt gondolják.”

This would be a pretty dreadful season for Max Verstappen if it happened! #F1 https://t.co/nnulRACtPR

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) February 18, 2025