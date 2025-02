Hamilton és a Ferrari küldetése az F1-es vb-cím visszaszerzése

A korábbi Forma–1-es versenyző, Johnny Herbert támogatja Lewis Hamiltont abban, hogy idén harcba szálljon a világbajnoki címért, ami egyben az első szezonja lesz a Ferrarinál.

A hétszeres világbajnok Brackley-ből Maranellóba való átigazolását a motorsport történetének egyik legnagyobb átigazolásaként tartják számon. Éppen ezért sokan támasztanak nagy elvárásokat Hamilton felé.

A Ferrari 2007 óta nem nyert egyéni világbajnoki címet. Utoljára Kimi Räikkönen diadalmaskodott, legyőzve a két McLaren-versenyzőt Hamiltont és Fernando Alonsót.

Hamilton egy nehéz 2024-es szezon után csatlakozik a Ferrarihoz. A Mercedes utóbbi pár versenyautójával való küzdelmei miatt az önbizalma korábban nem tapasztalt mélypontra került.

Fotó: Clive Rose/Getty Images

A brit a tavalyi szezon során gyakran panaszkodott arra, hogy már nem elég gyors. Azonban Herbert biztos benne, hogy a 40 éves versenyzőben még mindig megvan a képesség egy nyolcadik világbajnoki cím megszerzésére.

„A Ferrari adta motiváció és egy olyan jó autó, amely megadja neki a szükséges sebességet a győzelemhez, mindenképpen esélyt ad Hamiltonnak egy újabb bajnoki címre” – mondta Herbert a Casinoutanspelpausnak.

„A motiváció kulcsfontosságú lesz. Az autó által nyújtott motiváció pedig javulni fog, kevesebb apró hibával. Lehet, hogy egy kicsit kritizálnom kellene Hamiltont, mert több hibát láttam tőle, mint korábban, de úgy gondolom, a Mercedesnél kialakult helyzet nem segített rajta” – tette hozzá.

🚨 | NEW: Ferrari have already made an adjustment to the car that is making Hamilton more comfortable.

Details below:https://t.co/mpdPAYcLuq

— formularacers (@formularacers_) February 11, 2025