„Mindenáron” vissza akar térni Barcelonába a brazil szupersztár

Joan Fontes robbantotta a bombát, miszerint Neymar Jr. „mindenáron” vissza akar térni Katalóniába. Azonban akad pár bökkenő.

A történet romantikus része a következőképpen hangzik: a korábbi Barcelona-támadó 2013 és 2017 között ejtette ámulatba a világot Barca-mezben. Aztán 222 milliós, világrekordot jelentő átigazolási összeg fejében a Paris Saint-Germain játékosa legyen. És soha többé ne játsszon már úgy, mint tette azt gránátvörös-kékben.

És akkor jöjjön a zordnak nevezhető realitás. A most már a szaúdi Al-Hilal csapatában játszó, illetve éppen rehabilitációját végző dél-amerikai kapcsán szinte minden évben szóba kerül a Barcához való visszatérés. Ami számos akadályba ütközik.

