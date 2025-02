Minden, amit a 2025-ös darts Premier League-ről tudni érdemes

Luke Littler visszatér, hogy megvédje Premier League Darts címét, miután megnyerte a PDC Világbajnokságot.

A nyolc játékosból álló elit torna csütörtökön, február 6-án kezdődik, heti mérkőzésekkel, amelyek a május 29-i londoni döntőhöz vezetnek.

Ez egy éves torna, amelyet nyolc játékos vív, a Professional Darts Corporation (PDC) szervezésében.

A világ ranglistáján az első négy automatikusan kvalifikálja magát, a többi négy játékos pedig „szabadkártyát” avagy meghívást kap.

A torna 2005 óta zajlik, és 1 millió fontnyi díjazás van.

Minden csütörtökön a nyolc játékos szoros kieséses versenyt vív. Minden játékos a negyeddöntőnél kezd, majd a félidőn át a döntőig jutnak.

Ezeket a mérkőzéseket a legjobb 11 leget (vagy darts meccset) játsszák.

A játékosok pontokat szereznek az egyes fordulók során. Az est győztese 5 pontot kap, a második 3 pontot, míg a félidősek 2 pontot.

Mind a nyolc játékos újraindul a következő fordulóban, a következő csütörtöki napon.

A játékosok minden egyes alkalommal találkoznak egymással a negyeddöntőben az első hét hétvégén, majd ismét a 9. és 15. héten. A 8. és 16. héten a mérkőzéseket az aktuális ligahelyezés alapján játsszák.

A 16. éjszaka végén az első négy helyezett jut a döntő rájátszásba, amelyre május 29-én kerül sor.

A rájátszás félidői 19 leget, míg a döntőt a legjobb 21 leg alapján játsszák.

The fixtures for the 2025 @BetMGMUK Premier League Darts… 🆚

👉 https://t.co/wu2RmGLBBb pic.twitter.com/NaneWuYFgs

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 22, 2025