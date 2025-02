Rasszista botrány a Championshipben? – Vádol a korábbi MU-játékos

A Burnley középpályása, Hannibal Mejbri rasszizmussal gyanúsította meg Milutin Osmajićot, a Preston csatárát a két csapat szombati bajnokiján.

Az egyik meccsfelvételen jól látszik, hogy a második félidőben egy oldalvonal menti kakaskodást követően a montenegrói támadó odaszól valamit a tunéziai futballistának, aki rögtön jelzett a játékvezetőnek.

Hannibal Mejbri appears to have been racially abused by a Preston player in today’s game.. clearly not happy about what was said and wanted the game stopped! #MUFC #PNEBUR pic.twitter.com/yjBwcQyFET

