Osmajic lett az új „harapós”

Milutin Osmajic, a Preston támadója megirigyelhette Luis Suarez elhíresült tettét és szinte lekoppintotta az uruguayi harapását.

Mindennek az elszenvedője a Liverpool kölcsönjátékosa, Owen Beck volt, aki egy meglehetősen furcsa incidensbe keveredett a a Preston–Blackburn meccsen.

A Championshipben a walesi játékost azért állították ki, mert megrúgta az ellenfélét. De amikor nehezére esett távozni, akkor érkezett Milutin Osmajic.

Mindezért a montenegrói csak sárga lapot kapott, annak ellenére, hogy Beck mutatta a játékvezetőnek a harapásnyomokat a nyakán. De ez nem hatotta meg Matt Donohuet, aki Becket kiküldte, Osmajic viszont maradhatott a pályán a meccs végéig.

Azonban sajtóhírek szerint nem ússza meg ennyivel a játékos a harapást. Hiszen a fegyelmi bizottság már vizsgálja az ügyet.

Osmajic just bit Owen Beck fucking dirty bastard and not only that Beck got send off 🤣🤦‍♂️ pic.twitter.com/oS2z4CXAHI

— #ThankYouBray 🖤⭕️ (@BlessedBobby_) September 22, 2024