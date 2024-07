Milák Kristóf nem tudott címet védeni, ezüstérmes 200 pillangón

Nagyon jól kezdett, de Marchand jobban hajrázott.

A Honvéd 24 éves világcsúcstartója tavaly az áprilisi országos bajnokságot követően majd egy évet kihagyott, visszatérését követően pedig számos pletyka keringett arról, hogy nem végez elegendő edzésmunkát, azonban kedden az előfutamban és a középdöntőben is igazolta, hogy nincs komolyabb probléma a formájával, fölényesen volt a legjobb mindkét alkalommal.

A szerdai fináléban a szurkolók a hazai közönségkedvenc Léon Marchand és Milák különpárharcára voltak kíváncsiak, szinte teljesen megtelt a Paris La Défense Aréna – vélhetően a borsos jegyárak miatt maradt üres néhány szék -, az esti program második döntőjében következett a nagy találkozás.

Milák jól kapta el a rajtot, elsőnek jött fel a vízből 24.32 másodperccel fordult, ami fél másodperccel jobb volt a középdöntős részidőnél. Féltávnál négy tizeddel vezetett Marchand előtt, ez három tizedre csökkent az utolsó 50 méterre fordulva. A 400 méter vegyes francia bajnoka óriási hajrába kezdett, az utolsó métereken a tömeg fülsüketítő őrjöngése mellett megelőzte a magyart, aki 1:51.75 perccel második lett. Marchand élete legjobbjával, olimpiai rekordot jelentő 1:51.21-gyel diadalmaskodott, ami négy századdal jobb Milák tokiói idejénél.

Miláknak ez a harmadik ötkarikás medálja, mert három éve a japán fővárosban 100 méter pillangón ugyancsak második lett. A magyar csapatnak ez a második dobogós helyezése és az első ezüstje Párizsban.

A francia fővárosban második aranyát nyerő hazai úszó 1:51.21 perces idejével megdöntötte a magyar olimpikon tokiói csúcsát, ő pedig 1:51.75 perccel csapott a célba. Marchand utolsó 50 méterén gyakorlatilag felrobbant az úszóaréna, nem akármilyen hangorkán segítette be őt a célba, íme a „decibelkilengés”:

Cannot explain how loud it was here during Marchand’s final 50.

Not sure I’ve ever heard anything like this. pic.twitter.com/edD87NCTbD

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) July 31, 2024