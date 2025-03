Miért válaszol látványosan keveset Verstappen a sajtónak idén?

Max Verstappen szokatlanul visszafogottan kezdte a 2025-ös Forma–1-es szezont, alig oszt meg információt a médiával.

Verstappen részéről ez a magatartás már a londoni szezonnyitó eseményen is észrevehető volt. A trend pedig tovább folytatódott Bahreinben, majd a szezonnyitó hétvégén Melbourne-ben is.

Az utóbbi egy hónapban Verstappen a nyilvánosság előtt semmit sem árult el Red Bull az új autójáról, és kerülte a szezon eddigi nagy témáit is, például a csapatfőnök Christian Horner és saját maga kifütyülését a londoni eseményen.

Ehelyett inkább saját gaming streamjein osztott meg érdekesebb véleményeket, például arról, hogy a Drive to Survive szándékosan félreértelmezte a tavalyi Miamiban adott reakcióját Norris első futamgyőzelmére.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Például amikor megkérdezték, hogy a 2025-ös bajnokság még izgalmasabb lehet-e, mint a 2021-es csatája Hamilton ellen, egyszerűen ennyit mondott: „Nem tudom. Nem gondolkodom ezen. Nincs értelme most ezen töprengeni.”

A holland sajtó is felfigyelt erre a változásra, és rákérdezett a visszafogottság okára.

Verstappen szerint egyrészt nincs mit mondania, másrészt az FIA új szabályai miatt jobban oda kell figyelnie a nyilatkozataira. A 2024-es Szingapúri Nagydíjon ő kapta az első büntetést az FIA káromkodásokra vonatkozó szabálya miatt. Ezzel szemben Leclerc hasonló esetben csak pénzbüntetést kapott – ez nyilvánvalóan bosszantja a hollandot.

Max Verstappen has been unusually muted in F1 media sessions this year, so what is behind this? https://t.co/VpR85ofbDm

— Autosport (@autosport) March 13, 2025