Miért szombaton rendezik az F1-es Las Vegas-i Nagydíjat?

Az F1-es hétvégék során a pályán zajló események mellett a 20 versenyzőnek számos egyéb kötelezettsége is van: interjúk, promóciós tevékenységek és a rajongókkal való találkozók.

Az időbeosztás hatékonysága érdekében fontos, hogy a versenyzők előre tudják, mi vár rájuk a pályán Las Vegasban.

Általában az F1-es hétvégék így alakulnak: pénteken zajlik az első és második szabadedzés, szombaton a harmadik szabadedzés és az időmérő, vasárnap pedig a nagydíj.

Ettől a menetrendtől csak sprint hétvégéken térnek el, amikor a második szabadedzés helyett sprintidőmérőt, a harmadik szabadedzés helyett pedig sprintversenyt tartanak, miközben az időmérő és a nagydíj a szokásos időpontban marad.

Néhány esetben azonban az egész menetrendet előrehozzák egy nappal, és a versenyt szombatra ütemezik. Idén már láttunk erre példát Bahreinben és Szaúd-Arábiában, ahol a Ramadan miatt változtattak a programon.

From the sky 🚁

All the thrills and spills of our first visit to the entertainment capital of the world in 40 years, caught from above ☝️#F1 #LasVegas pic.twitter.com/kjw8pcd7uX

— Formula 1 (@F1) November 18, 2024