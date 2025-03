Messi elárulta, miért távozott a PSG-ből

Az argentin klasszis két szezon erejéig erősítette a PSG-t.

Lionel Messi kendőzetlen őszinteséggel beszélt a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germainben eltöltött két évéről, kijelentve, hogy nem élvezte a franciaországi időszakát, és nehezen tudott alkalmazkodni a környezethez. A nyolcszoros aranylabdás 2021-ben igazolt a párizsi klubhoz, miután kénytelen volt elhagyni a Barcelonát. Két szezon alatt 76 mérkőzésen 32 gólt szerzett és 34 gólpasszt adott, ám bevallása szerint a mindennapjai nem hoztak számára boldogságot.

„Az utolsó években Párizsban nem élveztem a futballt” – mondta Messi az Apple Musicnak adott interjújában.

„Nem voltam boldog sem az edzéseken, sem a mérkőzéseken, és nagyon nehezen tudtam beilleszkedni.”

Messi végül 2023 nyarán az Inter Miamit választotta, ahol most már a futball iránti szenvedélyét is visszanyerte. Az MLS-csapatnál eddig 42 meccsen 36 gólt és 20 gólpasszt jegyzett, miközben a ligát és a klubot is szeretné tovább építeni.

🇦🇷 Lionel Messi’s stats at PSG are even more incredible than you think.

👕 75 games

⚽️ 32 goals

🎯 34 assists

😳 192 chances created

💨 216 successful dribbles

🏆 3 trophies

GOAT! 🐐 pic.twitter.com/SZk2F2R5u9

— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) February 27, 2025