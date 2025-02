Sajtóhír: amíg ez a feltétel fenn áll, addig Messi biztosan nem tér vissza a Barcába

Az argentin klasszis szerződése idén lejár az Inter Miaminál, nagy kérdés, mit hoz számára a jövő.

Egyre több pletyka terjeng arról, hogy Lionel Messi akár egy rövid időszak erejéig visszatérhet majd a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonához. Az elválás ugyanis elég keserédes volt 2021 nyarán, olyannyira, hogy a Camp Nou-tól és a szurkolóktól érdemben nem is tudott elbúcsúzni a klub legnagyobb legendája. Azonban a neves spanyol újságíró, Guillem Balague információi szerint az argentin klasszis addig nem hajlandó visszatérni, amíg Joan Laporta a Barca elnöke. Többek között a klubvezető néhány érthetetlen döntése is szerepet játszott Messi távozásában. A 37 éves labdarúgónak idén jár le a szerződése az MLS-ben szereplő Inter Miaminál, és minden jel arra mutat, hogy folytatja pályafutását az Egyesült Államokban.

A Barcelona és Messi viszonya 2021-ben mérgesedett el, amikor Laporta elnöksége alatt a klub anyagi nehézségei miatt képtelen volt megtartani őt. Bár Laporta kampányában ígérte a szerződéshosszabbítást, végül a La Liga pénzügyi szabályozása, a Real Madrid és az FC Barcelona által elutasított CVC-befektetési ajánlat miatt nem sikerült új megállapodást kötni.

Messi könnyek között távozott, és azóta sem bocsátotta meg, ahogyan a klub kezelte az ügyét. Azóta semmilyen hivatalos kapcsolat nem volt közte és Laporta között, és Balague szerint ez továbbra is áthidalhatatlan akadály.

Miamiban Messi tökéletes környezetet talált magának: a családja boldog, a klubnál köré építettek egy erős csapatot, és olyan korábbi barcelonai csapattársaival játszhat együtt, mint Luis Suárez, Sergio Busquets és Jordi Alba. Az Inter Miami számára elsődleges prioritás Messi szerződésének meghosszabbítása, és a klub vezetése bízik abban, hogy hosszú távon is sikerül őt megtartani.

Couple of things on this story

Messi contract ends up at the end of the season

Messi has got no intention to return to Barcelona. I would say it is impossible while Laporta is in charge

Quite likely, Inter Miami will convince him to remain at the club https://t.co/B1PDmr3BDs

— Guillem Balague (@GuillemBalague) February 26, 2025