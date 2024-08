Merino karnyújtásnyira Angliától

A legfrissebb hírek szerint pont kerülhet az egyik legrégebb óta húzódó átigazolási ügy végére. Mikel Merino sikeres orvosi kivizsgáláson esett át az Arsenalnál.

Most már tényleg csupán egy karnyújtás választja el Mikel Merinót attól, hogy Arsenal-játékosnak mondhassa magát. A Real Sociedad 28 esztendős középpályását hetek óta ostromolja a londoni klub, ám hiába állapodott meg egymással az angol klub és a játékos, a baszkokkal nem jutottak dűlőre Eduék.

Méghozzá azért nem, mert eleinte fukarnak tetsző ajánlatokkal bombázta a Sociedadot az Arsenal. Márpedig azt kijelentették gyorsan a spanyol csapat illetékesei, hogy nem ők fogják hozzásegíteni a londoniakat a kiadáscsökkentéshez.

Ugyanakkor egy hete már folyamatosan olyan információk láttak napvilágot, hogy tényleg közel a megegyezés. A jelek szerint vasárnap reggel jutottak el a felek valóban odáig, hogy pont kerülhessen az átigazolás végére.

Fabrizio Romano jelentése szerint Merino átesett az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, a klubok már dokumentumokat cserélnek, és az aláírások is rákerülnek majd ezekre. Az egyezség megköttetik.

„Merino 2028-ig szóló szerződést írt alá, amely közös megegyezés mellett 1 évvel meghosszabbodhat.”

🚨🔴⚪️ Mikel Merino has completed his medical as new Arsenal player with clubs exchanging documents, deal being sealed.

€32m fixed fee, €5m add-ons and contract until June 2028 plus option for further season. pic.twitter.com/6LSQNzqOnw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024