Egyre biztosabb, hogy nem tud Merinón „spórolni” az Arsenal

Habár az Arsenal és Mikel Merino már egymás tenyerébe csapott, az Eb-győztes középpályás klubja nem enged igényeiből. Az angolok így hiába „spórolnának”, nem tudják lejjebb vinni a középpályás árát.

A Real Sociedad vezetői egyértelműsítették az Arsenal illetékeseiben, hogy csak akkor adják el Mikel Merinót a londoniaknak, ha kifizetik az érte kért összeget. És azt is közölték, hogy az általuk meghatározott, közeli források szerint 35 millió euró környéki átigazolási díjból egyetlen eurocentet sem engednek.

Az Ágyúsok drukkerei azt feltétlenül jó jelnek vehetik, hogy Mikel Arteta első számú célpontja a spanyol nyitófordulóban nem lépett pályára. Sőt, még keretben sem volt. Sokak szerint ez egyértelmű jele annak, hogy a sportigazgatójuk, Edu látogatása ha nem is jelent azonnali igazolást, de jó irányba terelte Merino ügyét.

“Mikel szeretné megvalósítani az álmát, hogy a Premier League-ben is kipróbálhassa magát. Leszögezte, hogy nem akar aláríni egy hosszabbítást, hogy aztán utána lelépjen.”

“Sajnos, egy olyan csapat is bejelentkezett érte, akit mi nem szerettünk volna. Éppen Japánban voltam, amikor a sportigazgatónk szólt, hogy az Arsenal érdeklődik.”

Bárcsak korábban jelentkeztek volna, avagy egyáltalán ne hívtak volna.

“A klubunk érdekeit tartjuk szem előtt. Ha a Real Sociedadnak megfelelő ajánlatot tesznek elénk, akkor elfogadjuk. Mikel álláspontját már ismerjük, őt nem kell külön keresnünk emiatt.”

🚨 Real Sociedad president Aperribay: “We will talk to Arsenal and defend the interests of Real Sociedad”.

“When we consider that the offer is good, we will say yes”.

“We know what Merino's wishes are, so we decided not to call him up”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024