Megvan Ronaldóék új edzője

A szaúdi al-Nassr a vártaknak megfelelően Stefano Piolit nevezte ki Luís Castro helyére a kispadra.

A rijádi klub a gyenge kezdés miatt menesztette a korábban a Shakhtar Donetsknél is dolgozó portugál szakembert. A csapat első három bajnokijából csak egyet nyert meg, és a Szuperkupa döntőjében is vereséget szenvedett.

Az utolsó szög az ázsiai AFC Bajnokok Ligájában elért 1-1-es döntetlen volt Castro koporsójában. Szeptember 16-án a Cristiano Ronaldo nélkül felálló al-Nassr nem bírt idegenben az izraeli Al-Shortával.

Castro helyét a legutóbb az AC Milannál négy és fél évet lehúzó, 2022-ben scudettót ünneplő Stefano Pioli vette át. Az olasz tréner alig pár hónapos pihenő után áll újra munkába. Feladata elsősorban az lesz, hogy az al-Ahli egyeduralmát megtörje a rijádiakkal.

PIOLI IS NASSRAWI🔥💛

We welcome Stefano Pioli as our new coach 🤩

pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2024