Kirúgták CR edzőjét a csapattól, az AC Milan korábbi trénere érkezhet

Nem találja edzőjét a szaúdi ligában szereplő al-Nasszr, mióta Cristiano Ronaldo hozzájuk igazolt 2023 elején. A rijádi klub az elmúlt másfél év alatt már a harmadik trénerét meneszti, ezúttal Luis Castro került a távozás sorsára, miután a csapat csak döntetlen játszott az iraki Al Shortával az AFC Bajnokok Ligájában. A 63 esztendős edző 14 hónapot dolgozott az al-Nasszrnél, mellyel az előző szezonban csak ezüstérmes lett a bajnokságban az al-Hilal mögött.

🚨🟡🔵 OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.

Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024