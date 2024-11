Megvan Amorim első kívánsága, mélyen a zsebébe nyúlhat a United

Először a védelemben erősítene a Manchester United újdonsült vezetőedzője.

A 39 éves portugál tréner vasárnap délután egyértelművé tette szándékait, amikor 3-4-3-as formációban küldte pályára csapatát az Ipswich Town elleni PL-mérkőzésen. Jonny Evans Matthijs de Ligt és Noussair Mazraoui alkotta a háromfős védelmet a Portman Roadon, míg Diogo Dalot és Amad Diallo szárnyvédőként kapott szerepet. Amorim hátvédposzton több opcióval is rendelkezik: Leny Yoro, Lisandro Martínez, Harry Maguire és Victor Lindelöf is bevethető lesz a következő hetekben.

Ám a portugál edző szeretne egy új középhátvédet hozni az Old Traffordra a közeljövőben. A The Sun szerint az MU januárban 50 millió fontos ajánlatot tehet a Benfica játékosáért, Tomas Araújóért.

Araujo, aki Nicolas Otamendi mellett remekelt a Benfica idei szezonjában, számos európai topklub érdeklődését felkeltette, köztük a Manchester Unitedét is.

A hírek szerint Amorim már felvette Araújót a kívánságlistájára. A The Sun úgy értesült, a tréner pénteken tárgyalni fog a vezetőséggel a játékos leigazolásáról.

Ruben Amorim plotting shock £50m transfer raid on Sporting’s biggest rivalshttps://t.co/BL4kXY2taQ pic.twitter.com/5NApmapNCR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2024

Araujo több szempontból is ideális választás lehet. Korábban a Benfica utánpótláscsapatában is játszott magas védelmi vonalban, így tapasztalt a mögöttes terület kontrollálásában. Emellett magabiztos a labdával és gyorsasága is kiemelkedő.

A 22 éves védő, aki idén 12 mérkőzésen lépett pályára, jelenleg az egyik legjobb fiatal védőnek számít Portugáliában. Emiatt úgy tudni, hogy a kivásárlási záradéka 84 millió font.

Newcastle Unitedet szintén szóba hozták Araújóval kapcsolatban, azonban a portugál O Jogo szerint a Benficának „meggyőzhetetlenül magas” ajánlatra lenne szüksége januárban ahhoz, hogy megváljon tőle.

A Benfica szerint ugyanakkor a Newcastle „nem képes vagy nem hajlandó” kifizetni a játékos megszerzéséhez szükséges összeget januárban.