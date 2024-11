Az MU illetékesei a helyszínen figyelhették Gyökeres játékát

Vajon Rúben Amorim Angliába csábítaná egykori gólvágóját?

Az Arsenal 5-1-re nyert a Sporting CP ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája ötödik fordulójában, s ezúttal nem volt Gyökeres-show egy angol csapat ellen, mint korábban a Manchester Cityvel szemben. Viszont a svéd támadónak így sem lehet oka a panaszra a szezonját illetően, hiszen minden sorozatot figyelembe véve, válogatott és klubszinten már 31 találatnál jár a szezon során. Az Ágyúsok ellen egy kapufáig jutott és voltak szép megmozdulásai.

🚨Manchester United have scouts at Sporting Lisbon’s Champions League game with Arsenal tonight to watch Viktor Gyökeres. #MUFC [@NathSalt1] pic.twitter.com/PdT8KLJegX — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) November 26, 2024

Ezeket pedig a Daily Mail információi szerint a Manchester United illetékesei is Lisszabonban, a helyszínen láthatták. Ugyanis az MU képviselői is ott ültek az Estádio José Alvalade lelátóján. A 26 esztendős gólgép iránt gyakorlatilag fél Európa érdeklődik, viszont Rúben Amorim személye – mint Gyökeres korábbi edzője, aki sztárt faragott belőle – nagyon sokat nyomhat a latba, ha a támadó esetleg már télen elhagyná Portugáliát. Erre pedig minden esély megvan, hiszen a Chelsea is erős érdeklődést mutat iránta, így komoly versenyfutásra lehet majd számítani a magyar felmenőkkel is rendelkező játékos kegyeiért.