A Chelsea bejelentkezett Európa legjobb formában lévő csatáráért

Ámbár Victor Osimhen iránt is érdeklődnek, de valószínűleg csak az egyik transzfer tudna megvalósulni.

Gyökeres Viktort minden európai topcsapat szeretné a soraiban tudni. A svéd támadó minden sorozatot figyelembe véve, klub és válogatott szinten 31 gólt szerzett már az idény során. A Sporting CP-ben egyenesen szárnyal ebben a szezonban, 11 bajnoki alatt 16 találat szerepel a neve mellett. S mivel Rúben Amorim elhagyta a lisszaboni csapatot, könnyen lehet, hogy télen a 26 esztendős támadó is országot vált.

A portugál Record épp arról írt, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea FC már januárban vinné Gyökerest. 85 millió eurót adnának érte, noha 100 millió szerepel a kivásárlási záradékában, könnyen lehet, hogy már ennyiért is eladná őt a Sporting. Pláne, ha a londoni kékek valóban olyan konstrukciók mellett szeretnék nyélbe ütni a transzfert, amiről a lapok írnak. Ugyanis a Chelsea a szezon hátralevő részében még „visszaadná” kölcsönben Gyökerest a lisszaboni csapatnak. A svéd válogatott támadó iránt a Manchester United – Rúben Amorim új együttese – is erős érdeklődést mutat, ott azért a korábbi tréner hívószava nagy szerepet játszhat.

Ugyanakkor a Chelsea Victor Osimhen megszerzéséről sem tett még le. Pláne, hogy úgy fest, jelenlegi klubja, a Galatasaray nem tudja majd átmenetileg sem megszerezni őt a jövő nyáron. Az Enzo Maresca által irányított gárda már a idén nyáron is szerette volna leigazolni a nigériai támadót, de akkor egyezség hiányában kútba esett az üzlet.

Nagy kérdés, hogy ha bármelyik csatár is érkezik Londonba, akkor mi lesz Christopher Nkunkuval, akit 2023-ban 60 millió euróért vett meg a Chelsea, ám ő egyre inkább kezdi kívül találni magát, az elmúlt három bajnokin mindösszesen 13 perc játéklehetőséget kapott és nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket.