Megvan a Liverpool új kiszemeltje?

Vélhetően Mohamed Szalah pótlására hoznák majd Liverpoolba.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool F.C. egyike azon csapatoknak, amely erős érdeklődést mutat a Juventus fiatal sztárja, Kenan Yildiz iránt. A Vörösök 2025 nyarán már szeretnék leigazolni a 19 esztendős támadót, akinek 2029-ig szóló szerződése van a torinói klubbal, így az angoloknak jócskán a pénztárcájukba kellene nyúlni. A Liverpool mellett a Manchester United kívánságlistáján is szerepel a török csatár, valamint az Arsenal is szeretné a soraiban tudni őt.

A CaughtOffside nevű portál információi szerint az alapvetően bal szélsőként játszó Yildizt 80 millió euró fejében lehetne elcsábítani a Juventustól. A Liverpoolnak pedig egészen biztosan kell majd előbb-utóbb erre a posztra valaki, hiszen jelenleg noha úgy fest, Mohamed Szalah marad a csapatnál, de csak rövid idő erejéig.

