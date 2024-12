A Pool újabb sztárjával kezdte meg a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat

Jó hír a Liverpool-szurkolóknak. A klub hivatalosan is megkezdte Mohamed Szalah szerződéshosszabbítási tárgyalásait.

Mint az közismert, az egyiptomi támadó jelenlegi szerződése a szezon végén lejár. Ezt kívánja meghosszabbítani a csapat, amely szándékot most először jelezték hivatalos módon is az észak-afrikai számára. Erről David Ornstein, a The Athletic szakírója számolt be.

🚨 Liverpool make opening contract offer to Mohamed Salah. Does not mean agreement done or close (any outcome expected to take time) but Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold have all now received proposals + talks with #LFC ongoing @TheAthleticFC https://t.co/9pxoQ3jWEv — David Ornstein (@David_Ornstein) December 8, 2024

Fontos megjegyezni, hogy hasonló típusú ajánlatot kapott Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold is a klubtól. Azért is kell csipkednie magát a Vörösök vezetőinek, mert a lejáró szerződésű játékosok január 1-től szabadon tárgyalhatnak külföldi klubokkal, előzetes szerződéskötésről.

Az is leszögezendő, hogy bár a tárgyalások folyamatban vannak, megállapodás nincs, és Szalah helyzete és Pool-jövője továbbra is bizonytalan. Ennek ellenére az Anfield környékén optimista a hangulat, bíznak abban, hogy a játékosok maradnak. Korábbi hírek szerint Szalah elégedetlenségét fejezte ki, amiért eddig nem kapott konkrét ajánlatot, most azonban végre tisztázódhatnak a szerződéshosszabbítás részletei.

Szalah kiváló formában van ebben a szezonban is, 15 gólt és 12 gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve. Legutóbb a Newcastle elleni 3-3-as döntetlen során két gólt lőtt és egy gólpasszt is kiosztott. A 2017-ben a Romától szerződtetett játékos eddig 370 mérkőzésen 226 gólt szerzett a Liverpool-mezben, többek közt Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is nyerve a csapat vezéreként.

A Liverpool, Arne Slot vezetőedző irányításával, vezeti a Premier League és a Bajnokok Ligája csoportkörét is. A csapat következő mérkőzése kedden a Girona elleni BL-csörte lesz.