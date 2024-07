Meglepő döntést hozott Xavi Simons

A Paris Saint-Germain középpályása a Sky Sports szerint döntött a jövőjét illetően – és ez sokak számára meglepő lehet.

A 21 éves középpályást, aki a 2023/24-es szezont kölcsönben az RB Leipzignél töltötte, több klubbal is összefüggésbe hozták az elmúlt hetekben.

Egy ideig úgy tűnt, hogy a Bayern München közel áll ahhoz, hogy véglegesen megszerezze az Európa-bajnokságon meggyőző teljesítményt nyújtó Simons játékjogát. Állítólag a bajorok már meg is állapodtak a játékos képviselőivel a PSG-vel folytatott tárgyalások előtt.

A Premier League-ben szereplő Manchester United és az Arsenal is élénk érdeklődést mutatott iránta. Hétfő reggel azonban kiderült, Simons úgy döntött, marad a Bundesligában szereplő RB Leipzignél.

Florian Plettenberg, a Sky riportere szerint Simons új, egyéves kölcsönszerződést ír alá a lipcsei együttessel.

🚨💥 Excl | #Xavi has decided to stay at RB Leipzig ✔️

No transfer to FC Bayern. All parties involved are now informed about it. Therefore, Max Eberl now trying to sign Désiré Doué.

Leipzig and Paris are finalizing the last details for a new loan of Xavi now. New one-year-deal… pic.twitter.com/PWogRcsuR3

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 29, 2024