Sanchoval pótolhatja Mbappét a PSG

Újabb fordulat jöhet Jadon Sancho ügyében, most úgy fest, mégsem marad Manchesterben, sőt, egyre közelebb a PSG-hez.

Néhány héttel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy Erik ten Hag, a Manchester United vezetőedzője rendezte a sorokat Jadon Sanchoval. Olyannyira, hogy tervez az angol szélsővel a dortmundi féléves kölcsönadást követően és megvetheti a lábát az MU-nál. Azonban a Paris Saint-Germain továbbra is gőzerővel keresi Kylian Mbappé utódját, s lehet, hogy Sancho személyében meg is találták.

A SportsZone információi szerint a PSG 60 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a 24 éves támadóért, akit 2021-ben a manchesteriek 85 millióért szerződtettek a Dortmundtól. Az angol szélső a Vörös Ördögöknél egyelőre nem tudta megtalálni azt a formáját, amiért leigazolták őt. A legjobb szezonja a Premier League-ben 6 gól és 3 assziszt volt, míg a németeknél volt 17 találatot és 16 gólpasszt hozó idénye is. Lehet, ráfér Sancho a környezetváltozás, ugyanis, ahogy visszatért a Borussiához el kezdett egyre jobb formába lendülni.

🚨 Jadon Sancho and PSG have reached an agreement in principle on personal terms. 🔜🤝

👉 Despite this agreement, the Englishman is not their main target.

👉 Manchester United are demanding €60M for the player. 💰

(Source: @SportsZone__) pic.twitter.com/s7JlaCYTkW

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 28, 2024