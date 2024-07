A PSG beszállt a Nico Williams-harcba

Nekik minden lehetőségük megvan, hogy pikk-pakk nyélbe üssék az üzletet. Az egyetlen kérdés, hogy a játékos szívesen menne-e Párizsba.

Elvileg szóba már megegyezett Nico Williams és az FC Barcelona, ám a Paris Saint-Germain lehet surranópályán közbeszól az ügyletbe. Kedden reggel több lap is arról cikkezett, hogy a PSG elkezdett tapogatózni a 22 esztendős szélsó ügynökénél.

Az ügy azért lehet érdekes, mert az Athletic Bilbao játékosának egyértelmű kivásárlási záradék szerepel a szerződésében, ami 58 millió euró. S ugyan a Barca 110%-ra kapcsolt, hogy minél előbb nyélbe üsse az üzletet, az egyetlen akadály náluk a pénzügyi forrás. A katalán együttes egy 21 esztendős tehetség szerződtetését már bejelentette hétfőn. Azonban lehet, hogy Williams megszerzéséhez előbb valakit el kellene adniuk, hogy mozgolódni tudjanak.

🚨 PSG enters the race to sign Nico Williams! 🇪🇸

The French club has initiated first contacts.

(Source: @MarioCortegana) pic.twitter.com/rbw7XzfB7V

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 23, 2024