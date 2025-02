Meglepő angol csapat jelentkezett be Endrick megszerzéséért

A 18 éves Endrick a Real Madrid egyik legfényesebb gyémántja. Még 2022-ben jelentették be, hogy a La Liga óriása, a Királyiak megállapodtak a brazil csodagyerek megszerzésében, állítólagos 60 millió eurós vételi áron.

A támadó 2024 nyarán csatlakozott a legendás csapathoz, és a debütálása során rögtön gólt szerzett a Real Valladolid elleni 3-0-s győzelem alkalmával.

Bár ígéretes bemutatkozást produkált, Endrick játéklehetőségei korlátozottak Vinícius Jr, Kylian Mbappé és Rodrygo mellett.

A nyári átigazolási piacra tekintve azt állítják, hogy Endrick iránti érdeklődés egy váratlan Premier League klub részéről is növekszik.

🚨 West Ham have shown a growing interest in signing Endrick on loan from Real Madrid.

A spanyol Fichajes hírportál szerint a West Ham United tervezi, hogy leigazolja a 18 éves játékost, amikor a következő átigazolási ablak megnyílik.

Úgy tűnik, hogy a Kalapácsosok kölcsönben szeretnék megszerezni Endricket, és az érdeklődésük folyamatosan nő.

A 24/25-ös szezonban Endrick eddig 24 mérkőzésen lépett pályára minden versenysorozatban, és 5 gólt szerzett.

Endrick már a Bajnokok Ligájában is azonnal megkezdte a gólgyártást, a német VfB Stuttgart ellen szeptemberben, a Real vezetőedzője, Carlo Ancelotti pedig akkor így beszélt a fiatal brazilról: „Van benne bátorság! Endrick bátor volt. Ez volt a meccs utolsó pillanata. Meg volt győződve arról, hogy gólt szerez. A legnehezebb megoldást választotta, de jól sült el. Az utóbbi két napban megmutatta, hogy bátor, minden értelemben.”

West Ham made an ambitious January attempt to sign Endrick from Real Madrid. 😱

Contact was made over a potential loan deal, but ultimately Madrid were not willing to allow the 18-year old Brazilian to leave. ❌

What could’ve been… 💭🇧🇷⚒️ pic.twitter.com/BiKMgIyFkQ

— talkSPORT (@talkSPORT) February 4, 2025