Megint megsérült a Bayern München formában levő védője

A Bayern München védője, Alphonso Davies újabb combizomsérülést szedett össze a Feyenoord elleni 3-0-s Bajnokok Ligája vereséget követően.

Davies sérülése nagy csapás Vincent Kompany és a Bayern számára, mivel a játékos jó formában játszott a csapatban.

A kanadai hátvéd körül egy szerződéshosszabbítási saga alakult ki, mivel jelenlegi megállapodása a nyáron jár le.

Davies azonban közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa szerződését a Bayern Münchennel. Az új sérülés azonban semmiképp sem segíti az idényét.

Alphonso Davies has been diagnosed with a hamstring strain and will be sidelined for the time being pic.twitter.com/zuaBOjK1ko

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 23, 2025