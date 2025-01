Közel a megállapodás, eldőlni látszik Alphonso Davies sorsa

A mindig jól értesült The Athletic szerint a Bayern München előrehaladott tárgyalásokat folytat a kanadai védővel a nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról.

A portál szerint – a többek között a Real Madriddal és a Barcelonával is hírbe hozott – Davies ügynöke és a bajor klub képviselői péntek délután pozitív hangulatú meetinget tartottak, amely után úgy tűnik, a 24 éves bekk végül marad Münchenben.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025