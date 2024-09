Meghalt az ugandai maratonfutót felgyújtó férfi is

Dickson Ndiema abban a támadásban sérült meg, amelyet volt barátnője, Rebecca Cheptegei ellen követett el.

Megrázta az atlétika világát a szeptember 1-én történt támadás, amelyet volt barátja követett el az ugandai maratonfutó Rebecca Cheptegei ellen. A férfi benzinnel leöntötte és felgyújtotta az olimpikont, akinek a teste 70%-a megégett és négy nappal később belehalt sérüléseibe. A vita állítólag egy földtulajdonlási nézeteltérés miatt tört ki Kenyában. Szemtanúk leírták a borzalmas jelentet, egy szomszéd például látta, amint Cheptegei lángokban állva segítségért kiáltva futott. Bár próbáltak többen is a segítségére sietni, Ndiema visszatért és újabb adag benzint locsolt rá. Azonban ennek következtében az ő teste is lángokba borult, a kórházban őt is az intenzív osztályon kezelték, neki a teste 30%-a égett meg.

Az ugandai maratonfutó szülei bíztak az igazságszolgáltatásban, azonban a férfi kedden szintén belehalt sérüléseibe, így ez nem valósulhat meg – írja a BBC. A világ minden tájáról érkezte részvétnyilvánítások Cheptegei emlékére, Sebastian Coe, a World Athletics elnöke is méltatta tehetségét, Párizsban pedig azt tervezik, hogy sportlétesítményt neveznek el róla az egyenlőség előremozdítása érdekében.

Rebecca Cheptegei temetésére szeptember 14-én kerül majd sor.