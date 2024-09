Elhunyt a benzinnel felgyújtott ugandai olimpikon maratonfutó

Négy nappal azután, hogy barátja leöntötte benzinnel és meggyújtotta, elhunyt Rebecca Cheptegei ugandai olimpikon maratonfutó - közölte a helyi olimpiai bizottság (UGA) csütörtökön.

„Tudomásunkra jutott, hogy atlétánk elhunyt barátja erőszakos támadása után” – írta közösségi oldalán Donald Rukare, az UGA elnöke.

We have learnt of the sad passing on of our Olympic athlete Rebecca Cheptegei OLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a… pic.twitter.com/V8Mog3oMOX

