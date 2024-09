Barátja gyújtotta fel az olimpikon maratonfutót

Testének 75 százalékán égési sérüléseket szenvedett a párizsi olimpián szerepelt ugandai maratonfutó, Rebecca Cheptegei, miután barátja leöntötte benzinnel és meggyújtotta.

A Kenyában élő atlétát – a helyi rendőrség jelentése szerint – az ország nyugati részén fekvő Trans Nzoiában található otthonában támadta meg Dickson Ndiema, mivel éles vitába keveredtek azon a telken, amelyen Cheptegei háza áll.

A férfi vitt magával egy kancsó benzint, és a veszekedés hevében 33 éves párjára locsolta, majd meggyújtotta.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024