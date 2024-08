Meggyőző, új bizonyítékok álltak rendelkezésre, mégsem kapta vissza a bronzérmét

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) szerint a szabályok nem teszik lehetővé, hogy újravizsgálják a vasárnap zárult párizsi olimpián a női tornászok talajdöntőjében történteket, még akkor sem, ha meggyőző új bizonyítékok állnak rendelkezésre, így Jordan Chiles nem kapja vissza az ötkarikás bronzérmét.

„Nagyon csalódottak vagyunk a fejlemények miatt, de továbbra is minden lehetséges módon fellebbezni fogunk. Beleértve a Svájci Szövetségi Bíróságot is, hogy igazságot szolgáltassanak Jordan Chiles pontszámát és helyezését illetően” – állt az Egyesült Államok Torna Szövetségének közleményében.

Az egy héttel ezelőtti fináléban az amerikaiak óvtak, így Chiles magasabb pontszámot kapott, amivel leszorította a dobogóról a román Ana Barbosut. Ezt követően a románok fellebbeztek, mondván, az Egyesült Államok csapata az előírt időhatáron túl óvott. A sportági nemzetközi szövetség (FIG) először nem fogadta be a románok beadványát, akik ezt követően a CAS-hoz fordultak. Az viszont már nekik adott igazat, a FIG pedig szombaton módosította a végeredményt, így lett Barbosu harmadik.

Jordan Chiles’ Mom posted this smh This entire situation is just messed up all around. pic.twitter.com/LpHORvmvcL

— Etan Thomas (@etanthomas36) August 12, 2024