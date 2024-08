Óvás utáni román diplomácia siker és bronzérem

A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) megváltoztatta a párizsi olimpia női talaj döntőjének végeredményét, így a bronzérem a román Ana Maria Bărbosuhoz került az amerikai Jordan Chiles helyett.

A hétfői fináléban Chiles fellebbezés után 13,766 pontot kapott, így leszorította a dobogóról a 13,700 pontos Bărbosut.

A románok óvtak, mivel szerintük az amerikaiak az előírt egy perces időhatáron túl lebbeztek fel.

A FIG elsőre nem fogadta be a románok beadványát, akik ezt követően a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak. A CAS viszont már nekik adott igazat.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság szerint Ana Maria Bărbosu a (régi)új bronzérmes, míg az amerikai Jordan Chilesnak kell az ötödiknek lennie, a 17 éves Sabrine Voineának pedig negyediknek.

A FIG ez alapján módosította a végeredményt.

Ana Bărbosu regains her Olympic bronze medal! 🇷🇴🥉

The appeal filed by @ChilesJordan 🇺🇸 was made beyond the 1-minute deadline and is therefore invalid

Chiles will lose her bronze medal and move to 5th place, right after Sabrina Voinea pic.twitter.com/ynfJ2nUeU1

— Daily Romania (@daily_romania) August 10, 2024