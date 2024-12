Meggondolta magát, mégis folytatja a sakk-vb-t Carlsen

A "farmernadrágbotrány" elülni látszik, de emlékezetes esetként vonul be a történelemkönyvekbe.

Visszakozott a visszalépéstől a világbajnok norvég Magnus Carlsen, és mégis részt vesz a New Yorkban hétfőn és kedden zajló villámsakk-világbajnokságon. A 34 éves nagymester azután másította meg döntését, hogy a sportág nemzetközi szövetsége (FIDE) enyhített az öltözködési előírásokon, amelyek Carlsen szombati visszalépéséhez vezettek.

Oh, I am definitely playing in jeans tomorrow

A szintén New Yorkban rendezett gyorssakk-világbajnokság befejező napján a mindkét rövidebb játékidejű sakkműfajban a világbajnoki titulust őrző norvégot a szervezők 200 dollárra megbüntették, amiért farmernadrágban jelent meg a 9. forduló kezdetekor. Az úgynevezett dresszkód szabályaira emlékeztetve őt a vb főbírója ruhacserére kérte, Carlsen azonban erre nem volt hajlandó, s mivel így nem engedték asztalhoz ülni, a teljes világbajnokságtól, így a hétfőn rajtoló villámsakk-vb-től is visszalépett.

