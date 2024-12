„Kiszálltam, ba***átok meg” – üzente a világelső a kizárása után

Magnus Carlsent, a világ jelenlegi legjobb sakkozóját előbb megbüntették, majd kizárták a New York-i rapidsakk-vébéről.

Az ötszörös világbajnok, címvédő norvég klasszist 200 dollárra szankcionálták, mivel nem volt hajlandó betartani a

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) öltözködési szabályzatát, miután farmerben jelent meg a versenyen.

A versenyszabályzat szerint ez „kifejezetten tiltott” és amikor Carlsen nem tett eleget Alex Holowczak főbíró kérésének, hogy azonnal váltson öltözéket, ki is zárták a versenyből.

A sportág történetének egyik legnagyobb játékosa és nagymestere abba még beleegyezett volna, hogy a következő nap a szabályoknak megfelelő öltözetben ül le versenyezni, rögtön azonban nem volt hajlandó alkalmazkodni.

Ennek eredményeként pedig nem párosították a Wall Streeten rendezett rapid világbajnokság 9. fordulójában.

Magnus Carlsen erre bejelentette, hogy a hétfőn kezdődő villámsakk-vébén sem fog részt venni, ahol egyébként ugyancsak címvédő és hétszeres bajnok.

„Nehéz napom volt, a játék sem ment valami jól. Egy meccset el is buktam de sokkal rosszabb is lehetett volna. A játék előtt egy meetingen voltam, alig volt időm felmenni a szobámba átöltözni. Őszinte leszek, a farmerre nem is figyeltem” – mondta a norvég, aki hozzátette, az első figyelmeztetés után elvi kérdést csinált az ügyből.

„Túl öreg vagyok már, hogy ez érdekeljen (…) A FIDE rám erőltetheti a szabályait, részemről ez rendben van, de akkor ne lepődjenek meg a válaszomon se. Ennyi volt, kiszálltam. Ba***ák meg!” – tette hozzá Carlsen, majd elmondta, ha nem változik semmi, nem vesz részt a villámsakk-világbajnokság hétfőn kezdődő küzdelmein sem.

Amennyiben tényleg így lesz, a sakkmester azt is elárulta, olyan helyen tölti az elkövetkező néhány napot, ahol nem kell farmert viselnie.