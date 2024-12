„Mbappé sztár akar lenni, de a Real Madridnál csak egy a sok közül”

Mbappét egyelőre elkerülik a dicsőséges pillanatok Madridban.

A Real Madrid szerdán 2-1-re kikapott az Athletic Bilbao ellen a a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott mérkőzésén. A meccsen Kylian Mbappé a 68. percben tizenegyest rontott, már a második büntetőjét hagyta ki új csapatában, s látszik, hogy az elmúlt hetek történései és kritikái megtörték őt. A francia labdarúgó-válogatottnál is áll a bál, ahol az előző négy NL-meccset egyaránt kihagyta különböző okok miatt.

„Amikor egy adott klub legnagyobb játékosaként (PSG) eligazolsz egy másik csapathoz, amely tele van sztárokkal, ott csak egy leszel a sok közül. Ez nehéz. Meg kell tanulni osztozni a pályán, hogy más is van annyira jó, mint te” – mondta a hollandok ex-középpályása.

🗣️ – Van der Vaart: „Mbappé? At PSG he was the best player at the club. But at Real Madrid you have Vinicius.. Rodrygo.. Bellingham.. so many good players. All of a sudden he has to share the stage. And that’s difficult UNLESS you are Cristiano Ronaldo. When he arrived everyone… pic.twitter.com/CTIsksmmpj

