Mbappé ismét büntetőt hibázott – a Real kikapott Bilbaóban

A La Ligában és a Bajnokok Ligájában is címvédő Real Madrid 2-1-re kikapott az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott mérkőzésén, szerdán.

A világbajnok francia Kylian Mbappé gólját a 14. percben les miatt nem adták meg, a büntetőjét pedig a 68. percben Julen Agirrezabala bravúrral védte. A baszkok már hét forduló óta veretlenek a La Ligában, a fővárosiak másodszor kaptak ki a mostani idényben.

MBAPPE MISSES ANOTHER PENALTY! 😳❌ pic.twitter.com/oN52c3FNZr

A találkozót azért most rendezték, mert a forduló januári időpontjában a kedden és szerdán érintett csapatok a spanyol Szuperkupa négyes döntőjében szerepelnek majd a szaúdi Dzsiddában.

A mérkőzés hőse – a hazai kapus mellett – Gorka Guruzeta volt, aki Valverde hibája után higgadtan szerezte meg a mindent eldöntő találatot a 80. percben.

🚨🇪🇸 GOAL | Athletic Club 2-1 Real Madrid | Guruzeta

GURUZETA GIVES ATHLETIC CLUB THE LEAD STRAIGHT AWAY !!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/sk3Nu5b76p

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 4, 2024