Mbappé megígérte: „Senki sem fogja megbánni, hogy leigazoltak!”

Találkozott a klub elnökével és elszántságáról biztosította Florentino Pérezt.

Kylian Mbappé felemás első néhány hónapot produkált a Real Madrid színeiben. A francia világbajnok támadónak – aki nemrégiben töltötte be 26. életévét – nehezen indult a szezon, több tizenegyest is kihagyott, ám a legutóbbi hat meccsén már négy gólt szerzett és két gólpasszt is adott. Ez pedig azt mutatja, egyre magabiztosabb a kapu előtt és már két kupát is nyert a Királyi Gárdával. Az idény elején az UEFA Európai Szuperkupát, múlt héten pedig a FIFA Interkontinentális Kupát.

A spanyol Marca értesülései szerint Mbappé nemrég találkozott a Real Madrid elnökével, Florentino Pérezzel. A beszélgetés során a játékos elismerte, hogy úgy érzi, tartozik a klubnak a belé fektetett lojalitás és bizalom miatt, ugyanakkor pozitív benyomást keltett, amikor kijelentette: „Senki sem fogja megbánni, hogy leigazoltak.”

Mbappé beszámolt arról is, hogy a két elmulasztott büntető az elmúlt héten – az Athletic Bilbao és egy másik ellenfél ellen – negatívan befolyásolta az önbizalmát. Ennek ellenére a 2025-ös évre megígérte, hogy módosít a játékostársakhoz és a klubhoz való hozzáállásán, valamint újult erővel fog küzdeni a címekért.

🚨👀 Kylian Mbappé: “No one at Real Madrid will ever regret my signing”, says via Marca.

“I want to win titles in 2025, that’s the mission”. pic.twitter.com/9mDzJA7t13

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2024