Ezért nincs futball a spanyoloknál az ünnepi időszak alatt

Spanyolországban ismét leállt a foci az ünnepek alatt, ellentétben olyan országokkal, mint Anglia, ahol hagyomány a karácsony utáni „Boxing Day”. Az angol Premier League-ben december 26-án rendszeresen megrendezik a forduló nagy részét, míg Spanyolországban ez a szokás nem gyökerezett meg.

A spanyol futballisták és az AFE, a focisták érdekvédelmi szövetsége ragaszkodnak ahhoz, hogy az ünnepek alatt ne játsszanak tétmeccseket, mivel szerintük az év végi időszak a testi-lelki feltöltődésért és a családdal töltött minőségi időért van fenntartva. Az egyre zsúfoltabb futballnaptár miatt a játékosok számára kiemelkedő fontosságú, hogy legalább az év ezen rövid szakaszában pihenni tudjanak. Hiszen a nyarak gyakran versenysorozatokkal vannak tömve, mint az Európa-bajnokság, világbajnokság vagy épp 2025-ben a FIFA Klubvilágbajnokság. Az AFE szerint a karácsonyi szünet biztosítja, hogy a játékosok felfrissülve, jobb fizikai és mentális állapotban térhessenek vissza a pályára az ünnepek után.

Az egyik legfontosabb érv a szünet mellett a játékosok testi-lelki regenerációjának biztosítása. A szövetség a december 23. és január 2. közötti időszakra különösen védettnek nyilvánított.

