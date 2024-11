Mbappé frusztrált Ancelotti rendszere miatt

A világbajnok támadó a Királyi Gárda stílusában és Ancelotti rendszerében látja a formahanyatlásának és a csapata gyenge teljesítményének okait.

Kylian Mbappénak eddig nem feltétlen úgy alakul a madridi időszaka, ahogyan tervezte. A francia világbajnok támadó 15 mérkőzés alatt nyolc gólnál tart, ám a Királyi Gárda botladozik az elmúlt hetekben. Az El Clásicon súlyos arányú, 4-0-s vereséget szenvedett Carlo Ancelotti csapata a Barcelonától, a Bajnokok Ligájában pedig a Lille, majd most a héten az AC Milan is legyőzte őket, utóbbi ráadásul Madridban nyert 3-1-re. A Real szurkolói úgy látják, a túlságosan orrnehéz csapat jelenti a problémák forrását.

Ennek pedig már Kylian Mbappé is hangot adott. A Mundo Deportivo információi szerint a 25 esztendős támadó nem érzi jól magát az olasz edző rendszerében, és nem elégedett a csapat mutatott stílusával, legalábbis a lap értesülései alapján ezt mondta a hozzá közzel állóknak. Mbappét egyelőre elkerülték a gólok a fontos mérkőzéseken, az esetek többségében büntetőből volt eredményes.

🚨🚨| Kylian Mbappé has expressed DISSATISFACTION with Ancelotti’s tactical system, telling those close to him that he’s used to the setup at PSG, where he was the main reference point—something he hasn’t found at Madrid.

